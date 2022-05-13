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Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырех стран отозвать признание Косово

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Четыре государства направили президенту Сербии Александру Вучичу дипломатические ноты, в которых отзывают признание Республики Косово. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

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«Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — заявил Селакович по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

Министр добавил, что Белград продолжит искать возможности отзыва разными государствами «односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово».

Днем ранее Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной республики на вступление в организацию.

В ответ на подачу заявки сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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