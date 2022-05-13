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В США призвали ни цента больше не посылать на поддержку Украине

Конгрессмен США Госар призвал ни цента больше не посылать на поддержку Украине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Выделенные правительством США на поддержку Украине средства — бесполезная трата денег налогоплательщиков. Об этом 13 мая заявил в Twitter республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар.

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«В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из $40 млрд? Мы не должны посылать и цента, особенно пока не решен целый список проблем нашей страны», — говорится в публикации.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти $40 млрд.

12 мая сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе США этот законопроект, он обосновал свой отказ высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. По его словам, Вашингтон не может спасать Киев, обрекая при этом свою экономику.

Кроме того, Пол попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины. Данная поправка была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером. Таким образом решение о предоставлении пакета помощи на сумму почти $40 млрд переносится минимум до следующей недели.

Российская сторона не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, продолжая выделять средства на военную поддержку Киеву, США не проявляют «любовь к Украине», а желают нанести тяжелое поражение России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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