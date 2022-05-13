В Воронежской области началась экологическая акция «Чистый Дон»

В Россошанском районе Воронежской области начался второй сезон экологической акции «Чистый Дон». Об этом 13 мая сообщает ИА «Абирег».

12 мая на базе россошанского детского технопарка «Кванториум» состоялась встреча руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексея Карякина и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева с воронежскими экоактивистами. Общественники озвучили ряд идей по наполнению акции «Чистый Дон», а также подняли вопросы развития экотуризма, поддержки органами власти экологических инициатив.

«В этом году предлагается организовать ряд экокультурных сессий, включающих креативные мероприятия, в числе которых экопикники, экоспуски по рекам на SUP-серфингах, экологические марафоны, тренинги», — сказал Карякин.

После встречи с экоактивистами в парке «Каялов бор» 250 волонтеров и сотрудники управления Росприроднадзора убрали более 3 км прибрежной зоны правого притока Дона — реки Черная Калитва. Порядка 200 мешков мусора вывезли на полигон, где будет проведена сортировка отходов на мусоросортировочном комплексе.

Мероприятия по уборке берегов рек и природных территорий Воронежской области продлятся до осени 2022 года.

В феврале инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора инициировали внеплановую проверку действий департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. В ходе проверки использовалось специализированное оборудование, которым измерили глубину водоемов и провели съемку рельефа дна.