«Крымскую правозащитную группу» внесли в реестр нежелательных НПО
Минюст РФ 13 мая включил украинскую организацию «Крымская правозащитная группа» в перечень нежелательных НПО.
«13 мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация… «Крымская правозащитная группа» (Украина)», — говорится в сообщении.
Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ.
Ранее, 6 мая, сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».
Ведомство установило, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении была направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
5 марта латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории», а также американская Ассоциация развития журналистики были включены в перечень нежелательных в России.