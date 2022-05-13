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«Крымскую правозащитную группу» внесли в реестр нежелательных НПО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минюст РФ 13 мая включил украинскую организацию «Крымская правозащитная группа» в перечень нежелательных НПО.

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«13 мая Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация… «Крымская правозащитная группа» (Украина)», — говорится в сообщении.

Организация включена в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа».

Ведомство установило, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении была направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

5 марта латвийский фонд IStories fonds (признан в РФ иноагентом), управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории», а также американская Ассоциация развития журналистики были включены в перечень нежелательных в России.

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