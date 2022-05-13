В Ленобласти отметили готовность принять памятник Освободителям

Памятник Освободителям в Риге, который латвийские власти собираются снести, готовы разместить в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, 13 мая, сообщает ИА FlashNord.

«В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом», — отметил глава региона.

Глава Ленинградской области сказал, что власти найдут достойное место размещения мемориала.

«Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — заключил он.

Ранее в пятницу Рижская дума на заседании в пятницу, 13 мая, проголосовала за снос памятника Освободителям.