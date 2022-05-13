На Украине запретили въезд в страну 13 журналистам

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала российской спецоперации запретила въезд в страну 13 иностранным журналистам. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ запретила въезд на Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу РФ. Им запрещен въезд на Украину сроком на три года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, представители СМИ готовили «заказные» материалы для Москвы и публиковали дезинформацию с фронтов. Имена и гражданство журналистов не называются.

Ранее, 3 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что СБУ и бойцы территориальной обороны Украины проводят рейды и аресты пророссийски настроенных граждан. Масштабные рейды прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове и нескольких других городах.

В настоящее время на Украине действует единая информационная политика, введенная президентом страны Владимиром Зеленским 20 марта. Она заключается в объединении всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе. Как отметила позднее журналистка Оксана Марченко, супруга оппозиционного политика Виктора Медведчука, страна с одним телеканалом несовместима с принципом свободы слова.