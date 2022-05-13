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Дмитрий Песков: Владимир Путин обсудил с членами Совбеза расширение НАТО и Украину

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции по защите Донбасса, а также потенциальные угрозы от вероятного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Как рассказал в пятницу, 13 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», отмечает телеканал «Звезда».

В частности, в совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

Шойгу, по словам Пескова, «проинформировал о ходе специальной военной операции», пишет НСН. Также был затронут ряд вопросов в контексте подготовки к саммиту ОДКБ, намеченному на 16 мая, отмечает REGNUM.

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Ранее в этот же день стало известно о намерении Финляндии подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Отмечалось, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с РФ, однако хочет, чтобы там сохранялось спокойствие.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на такой шаг Финляндии и заявили, что РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Она также не исключила, что в ближайшее время Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс, отмечает «Москва 24».

В апреле Дмитрий Медведев заявлял, что список противников России пополнится, если Швеция и Финляндия примут решение о вступление в Североатлантический альянс. Он отметил, что в таком случае придется укреплять границы страны, пишет сайт kp.ru.

9 мая Владимир Путин заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса выполняется. По его словам, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, напоминает RT.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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