Эрдоган: Турция не считает положительной инициативу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не относится положительно к возможному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, но продолжает следить за ситуацией. Об этом 13 мая сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет, потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим», — сказал он.

По словам турецкого лидера, Анкара не может позитивно смотреть на вхождение двух стран в Североатлантический альянс, потому что скандинавские страны часто «гостеприимно» относятся к террористам и предоставляют им места в парламенте.

Накануне в МИД России заявили, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции страны станут пространством противостояния альянса с Россией.