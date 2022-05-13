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Похолодание с ночными заморозками придет в Коми

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На грядущей неделе в Коми придет похолодание с осадками и ночными заморозками. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает ИА «Комиинформ».

Причиной резкого похолодания станет глубокий атлантический циклон, который в выходные дни будет определять погоду в регионе. На фоне низкого атмосферного давления пройдут дожди, местами с грозами.

Снижение температуры воздуха начнется с понедельника. С середины недели в большинстве районов ожидается холодная погода и заморозки до –1...–3 градусов.

Днем холоднее всего будет со вторника по четверг, на юге Коми ожидается температура воздуха не выше +10 градусов.

Как ранее в пятницу отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предстоящее лето в России будет теплым, а в ряде регионов температура воздуха будет выше нормы.

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