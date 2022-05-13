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В Ульяновске недострой превратят во Дворец единоборств

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Дворец единоборств построят в Ульяновске на месте недостроя, реконструкцию проведут по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на проведение работ выделено 250 млн рублей, сообщает 13 мая портал Ulpravda.ru.

Универсальный спорткомплекс откроется возле Александровского парка в Засвияжском районе Ульяновска в 2023 году. До конца текущего года будут проведены капитальные работы. В частности, смонтируют котельную, системы канализации, благоустроят территорию.

В настоящее время завершен демонтаж перегородок, идет разработка котлована малого зала. Рабочие начали прокладывать проводку в готовых помещениях.

По словам министра физической культуры и спорта региона Рамиля Егорова, создание Дворца единоборств позволит жителям разных возрастов нового микрорайона Юго-Западный заниматься спортом вблизи дома.

В апреле в Северо-Эвенкийском районе Магаданской области по требованию прокуратуры законсервировали недостроенное здание на берегу Охотского моря. Оно было отключено от сетей электро-, водо- и теплоснабжения. В настоящее время к нему закрыт доступ.

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