Экс-офицер ФСБ приговорен к 13 годам колонии за работу на иностранную разведку
Бывший офицер ФСБ Дмитрий Казаков приговорен к 13 годам колонии за передачу секретных сведений иностранной разведке. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах в пятницу, 13 мая.
Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.
«Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д.В. к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ», — сказал собеседник агентства.
Также информацию подтвердили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.
Отмечается, что Казаков осужден по статье «Государственная измена» и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей. Санкция уголовной статьи подразумевает до 20 лет колонии.
В суде уточнили, что дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные сведения.
14 марта Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Подозреваемого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Также отмечалось, что материалы дела засекречены и не подлежат обнародованию.