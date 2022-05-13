Apple и Google удалят 1,5 млн приложений из своих магазинов

Компании Google и Apple удалят из своих цифровых магазинов около 1,5 млн приложений для Android и iOS, которые не обновлялись в течение двух и более лет. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает газета The Sun со ссылкой на исследование Pixalate.

«Обе компании стали строже относиться к устаревшим приложениям. Приложения, которые не обновляются регулярно, являются рискованными. Это колоссальные 1,5 миллиона приложений в общей сложности», — пишет издание.

Отмечается, что устаревшие приложения чаще подвержены взлому из-за отсутствия необходимых исправлений уязвимостей, которые обнаруживаются со временем.

Больше всего таких приложений в Google Play — около 869 тыс. В App Store их порядка 650 тыс. В основном это приложения образовательного контента, справочные материалы, а также игры, которые пользуются наибольшей популярностью у детей.

Ранее, 10 марта, компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, платные услуги станут недоступны.

Также в марте сообщалось, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android. Как отмечал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, россияне уже не могут в полной мере пользоваться Google Play, чтобы купить и оплатить приложения, разработчики также лишились источника заработка. В этой связи и было принято решение создать российский магазин приложений. Он позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений.