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Под Калугой за сутки обезвредили 22 снаряда времен ВОВ

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Взрывотехники главного управления МЧС по Калужской области несколько раз выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов, ликвидировано 22 снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом 13 мая пишет газета «Весть».

В частности, в Жуковском районе нашли две минометных мины 81 мм в лесу в 500 м от деревни Арефьево. Один артиллерийский снаряд калибром 105 мм обезвредили в реке Ресса в деревне Шуклеево Юхновского района.

В областном центре на улице Тульской обезвредили ручную гранату, а также 15 единиц тротила весом 3,2 кг.

В ноябре 2021 года на территории Жуковского района Калужской области спасатели обезвредили артснаряд и авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

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