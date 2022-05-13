Под Калугой за сутки обезвредили 22 снаряда времен ВОВ

Взрывотехники главного управления МЧС по Калужской области несколько раз выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов, ликвидировано 22 снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом 13 мая пишет газета «Весть».

В частности, в Жуковском районе нашли две минометных мины 81 мм в лесу в 500 м от деревни Арефьево. Один артиллерийский снаряд калибром 105 мм обезвредили в реке Ресса в деревне Шуклеево Юхновского района.

В областном центре на улице Тульской обезвредили ручную гранату, а также 15 единиц тротила весом 3,2 кг.

В ноябре 2021 года на территории Жуковского района Калужской области спасатели обезвредили артснаряд и авиабомбу времен Великой Отечественной войны.