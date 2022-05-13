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Чемпионат по робототехнике RoboCup стартовал в Томске

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В Томске состоялось открытие крупнейшего в России чемпионата по робототехнике RoboCup Russia Open – 2021. Об этом 13 мая сообщил РИА «Томск».

Церемония прошла в школе «Интеграция». Более 320 участников из 20 регионов России и Белоруссии поборются за выход в мировой финал первенства.

RoboCup — некоммерческий проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других областей науки и техники с помощью робототехнических соревнований. С 2016 года российский этап чемпионата RoboCup Russia Open проходит в Томске.

«Проведение такого чемпионата — национального этапа — позволяет нам выделять соответствующие команды, которые в дальнейшем участвуют в чемпионате мира. Как в любом чемпионате, есть проигравшие и есть победители», — сказал на открытии президент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Александр Шелупанов.

В соревнованиях будут участвовать 130 команд из 20 регионов. Впервые среди них представители Нальчика, Астрахани, Назрани, Волгограда, Волгодонска, Мурманска, Калининграда. Также будут соревноваться участники из Красноярска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Таганрога, Кемерово, Ростова-на-Дону и Томска.

Участники будут соревноваться в лигах робофутбола, роботов-спасателей и шоу с роботами.

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