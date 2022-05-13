Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о непризнании Киевом автономии республик Донбасса
Мир
Жительница Волновахи прятала танкиста от неонацистов у себя дома
Мир
Зеленский призвал Италию закрыть въезд для россиян
Культура
Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения»
Мир
В Сербии заявили о готовности четырех стран отозвать признание Косово
Интернет
Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России
Мир
В Казахстане выявили штамм коронавируса «стелс-Омикрон»
Мир
В Риге перекрыли площадь перед акцией в защиту памятника Освободителям
Мир
Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек
Интернет
Apple и Google удалят 1,5 млн приложений из своих магазинов
Мир
Рижская Дума проголосовала за снос памятника Освободителям Риги
Сюжет:

Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек, в том числе 26 детей. Об этом говорится в пятницу, 13 мая, в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«В течение дня 13 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей», — сказано в тексте сообщения.

На данный момент они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.

11 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 447 человек, среди них 74 ребенка.

7 мая Минобороны России объявило об успешной эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022