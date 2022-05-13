Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы еще 178 человек, в том числе 26 детей. Об этом говорится в пятницу, 13 мая, в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«В течение дня 13 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 178 человек, среди них 26 детей», — сказано в тексте сообщения.
На данный момент они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.
11 мая из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 447 человек, среди них 74 ребенка.
7 мая Минобороны России объявило об успешной эвакуации 50 гражданских лиц с территории «Азовстали».
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.
Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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