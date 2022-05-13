Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Прокуратура Хоральского района Приморского края озвучила предварительную причину обрушения полосы движения моста на 38-м км автодороги Михайловка — Турий Рог. Это могло произойти из-за просадки двух опорных свай конструкции.

Районная прокуратура продолжает проверку по факту случившегося, сообщает Vostokmedia со ссылкой на надзорное ведомство.

Глава Хоральского муниципального округа Алексей Губайдуллин отметил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, решается вопрос об организации временного объезда аварийного участка по маршруту Вознесенка–Дальзаводское–Григорьевка или Благодатное–Ярославский.

В «Примавтодоре», в свою очередь, сообщили, что объездную дорогу оборудует подрядчик в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что причиной обрушения моста, вероятнее всего, стал грузовик с массой, превышающей разрешенную.