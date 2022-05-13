Политолог оценил вероятность вступления Украины в ЕС

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не является вопросом текущего года.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 13 мая, политолог отметил, что вступление Украины в ЕС в этом году чревато причинением ущерба объединению в той конфигурации, в которой оно сложилось.

«Я не жду, что вопрос вступления Украины в ЕС будет решен очень быстро. Я полагаю, что будет еще множество инициатив, связанных с интеграцией Украины в Европу, будут рассматриваться новые форматы. Статус кандидата на вступления в ЕС Украина, безусловно, получит, а что касается полноценного членства в ЕС, как мне кажется, это вопрос не этого года», — пояснил Калачев.

По его словам, внутри Евросоюза нет единого мнения в вопросе вступления в ЕС Украины. Так, есть страны, которые поддерживают ускоренное вступление, а есть те, которые повторяют слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Украина — часть европейской семьи, но не считают нужным спешить.

Кроме того, отметил Калачев, существуют формальные основания для торможения этого процесса, например, законодательство Украины, которое должно соответствовать европейскому.

Политолог уточнил, что некоторое время назад Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может затянуться на годы. Калачев допустил, что в июне, когда страны Евросоюза будут утверждать заявку Киева, именно Франция вряд ли будет среди тех, кто выступает за скорейшее решение вопроса. Также политолог допустил, что с Макроном будет солидарен и канцлер Германии Олаф Шольц.

Калачев убежден, что главный вопрос в настоящее время заключается в том, как сделать так, чтобы Украина чувствовала себя желанной в объединенной Европе, но решение о ее вступлении в ЕС не нанесло ущерб самому Евросоюзу.

«Самые тесные связи Украины сейчас развиваются с Польшей, Великобританией, которая покинула ЕС, и странами Балтии. При этом мы не можем забывать, что внутри ЕС есть собственный баланс сил и движущей силой Евросоюза всегда были Франция и Германия», — разъяснил специалист.

Он добавил, что также в ЕС всегда были «возмутители спокойствия», которые время от времени «протестуют против брюссельской бюрократии» — например, Польша.

12 мая в МИД Франции заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите объединения в июне.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения. Полянский отметил, что не видит в настоящее время условий для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, отмечает телеканал «Звезда».

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы появились сомнения в безобидности вступления Украины в ЕС. Как отмечает НСН, Лавров отметил, что Европейский союз из конструктивной и экономической платформы превратился в «агрессивного воинствующего игрока».

11 мая жители Германии объяснили, почему Украину не следует принимать в ЕС. Свое мнение высказали читатели журнала Der Spiegel, заметив, что Украине очень далеко до соответствия критериям Евросоюза.