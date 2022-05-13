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Первый региональный детский театр открылся в Тамбовской области

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В тамбовском Центре развития творчества детей и юношества открылся первый в регионе областной детский театр. Об этом 13 мая сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Здесь будут проходить спектакли для детей и молодежи Тамбовской области. Как отметил директор Центра развития творчества детей и юношества Иван Долгий, на площадке Тамбовского детского театра дети и подростки смогут освоить все профессии, которые относятся к деятельности профессионального театра.

Всем желающим можно попробовать себя в качестве актеров, создателей костюмов, изучить искусство написания и подбора музыкального сопровождения, научиться работать со светом. Мастер-классы для детей будут проводить профессионалы — актеры тамбовского и мичуринского драматических театров, молодежного театра.

На открытии детского театра с творческими номерами выступили участники театральных студий «Подмостки» школы № 30 города Тамбова, «Забава» Центра дополнительного образования города Тамбова и другие гости.

Спектакли на базе Тамбовского театра с началом театрального сезона будут давать разные детские театральные коллективы региона.

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