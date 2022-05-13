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В Госдуме отреагировали на призывы США присоединяться к антироссийским санкциям

Депутат Гаджиев: призывы США присоединяться к санкциям против РФ демонстрируют, что их «демократия» — пустой звук
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США призывами к другим странам присоединяться к антироссийским санкциям демонстрируют, что их «демократия» — лишь пустой звук. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.

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«Для любого здравомыслящего человека должно быть, как минимум, странно то, что какая-либо страна требует от других государств присоединиться к санкциям. Мы говорим о суверенных государствах, имеющих свои правительства, органы власти, и они сами могут и должны принимать решения о том, с кем торговать и с кем сотрудничать», — подчеркнул он.

Как отметил политик, США в очередной раз демонстрируют, что их так называемая «демократия» — не более чем пустой звук. Вашингтон не оставляет свободу выбора целым странам, фактически заставляя их принимать решения, выгодные Белому дому, указал депутат.

«Такие отношения нельзя назвать международными, это больше похоже на тиранию глобального масштаба», — заключил Гаджиев.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «невоспитанной» и «наглой» позицию коллективного Запада, который требует от других стран присоединяться к антироссийским санкциям.

Он рассказал, что американская сторона, собирая на разных уровнях представителей центральноазиатских стран, требует не продолжать сотрудничество с Россией, а делать ставку на США. По его словам, то же самое высказывается и в отношении Китая.

Как отметил глава МИД РФ, Россия и ее партнеры по Организации договора о коллективной безопасности выступают против односторонних действий западных стран, которые направлены на развал экономических, торговых, транспортных связей.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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