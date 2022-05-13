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Беглов предложил Роспотребнадзору отменить масочный режим в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой отменить масочный режим в городе в связи со снижением заболеваемости COVID-19.

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«За последние четыре недели заболеваемость ковидом в городе снизилась на 40,6%. Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19», — сообщил Александр Беглов в пятницу, 13 мая, в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время для лечения больных COVID-19 развернуто 1509 коек в семи стационарах города. По словам губернатора, свободный коечный фонд на 12 мая составляет более 18%.

Ранее, 22 апреля, Беглов внес изменения в постановление правительства Петербурга о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, согласно которым действие масочного режима в городе продлили до 15 мая.

При этом с 25 апреля в городе сняли ряд ограничений. В частности, были разрешены индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек, снят запрет на проведение мероприятий в караоке, барах и других заведениях общественного питания.

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