Chery представит Tiggo 7 Pro с полным приводом

Китайский бренд Chery привезет на российский рынок рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Pro. Об этом пишет в пятницу, 13 мая, издание «Китайские автомобили».

Источник издания, знакомый с планами компании, рассказал, что в России кроссовер должен сначала появиться с моноприводом, а затем уже с полным.

По предварительной информации, обновленный Tiggo 7 Pro будет отличаться доработанным внешним оформлением. В частности, отмечается, что «семерка» получит новый кузов.

Впрочем, никаких конкретных данных по этому проекту Chery пока не дает, поскольку сертификация автомобиля еще не началась. Учитывая сроки этого процесса, издание предполагает, что полный привод у Chery Tiggo 7 Pro появится уже в следующем году.

В ближайшие пару месяцев компания начнет процедуры, связанные с сертификацией кроссовера. В дилерских центрах марки новинка будет представлена не ранее следующего года.

11 мая сообщалось, что спрос на китайские автомобили в России заметно увеличился. Так, по данным «Авито Авто», в марте–апреле 2022 года он вырос на 1,7% в сравнении с январем–февралем этого же года, в то время как на южнокорейские машины — на 0,5%. Наибольший спрос на китайские авто зафиксирован в Барнауле, Тюмени и Липецке. На южнокорейские бренды — в Челябинске, Вологде и Курске.

13 апреля стало известно, что китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года — его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы, а по итогам прошлого года и вовсе оказался главным китайским бестселлером в России.