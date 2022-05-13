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Пожар уничтожил 12 га растительности на территории Якутска

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На территории Якутска рядом с селом Владимировка сгорело 11,9 га растительности. Пожар ликвидирован. Горели трава и лес.

В тушении принимали участие сотрудники администрации села Хатассы, патрульно-маневренная группа, городские патрульные, специалисты Якутского лесхоза и региональной противопожарной службы.

По факту случившегося проводятся следственные мероприятия. Виновные устанавливаются, сообщает ИА SakhaNews.

Всего за сутки в Якутии ликвидировали два природных пожара. С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано четыре ландшафтных пожара, общая площадь составила 22,1 га. Сейчас продолжают гореть два участка в Амгинском районе.

Составлен 21 протокол об административных правонарушениях. На границе лесов выставлено 10 постов, которые ограничивают доступ туда.

Начальник ГУ МЧС по республике Павел Гарин, чьи слова приводит ИА YakutiaMedia, рассказал, что сотрудники госпожнадзора продолжают проверки населенных пунктов по соблюдению требований пожарной безопасности. Все противопожарные мероприятия рекомендовано закончить до установления жаркой погоды.

10 мая сообщалось, что с начала 2022 года природные пожары прошли территорию более 3,8 млн га. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Рослесхоза. Это на 400 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно по итогам 2021 года стихия установила антирекорд — выгорело почти 19 млн га.

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