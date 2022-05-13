Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский призвал Италию закрыть въезд для россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию закрыть въезд в страну туристам из России.

Пойдем копать картошку: сельский туризм в России набирает обороты
Из-за роста цен на турпоездки по привычным направлениям вкупе с геополитической напряженностью сельский туризм может стать главным хитом этого года

«Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя, — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — сказал украинский лидер в эфире итальянского канала Rai 1 в пятницу, 13 мая.

Он выразил благодарность ЕС за заморозку счетов российских олигархов и отметил, что такое же давление должны почувствовать обычные туристы, приезжающие в Европу.

5 мая владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе рассказали, что агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии уже ощутили на себе отсутствие туристов из России. Они отметили, что туристы из РФ сюда часто прилетали на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы.

20 марта итальянское издание Tagesschau написало, что в Италии сфера туризма испытывает серьезные потери от отсутствия россиян. Отмечалось, что, согласно прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, Рим в этом году может потерять около €150 млн.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России, после того как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022