Зеленский призвал Италию закрыть въезд для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию закрыть въезд в страну туристам из России.

«Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя, — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», — сказал украинский лидер в эфире итальянского канала Rai 1 в пятницу, 13 мая.

Он выразил благодарность ЕС за заморозку счетов российских олигархов и отметил, что такое же давление должны почувствовать обычные туристы, приезжающие в Европу.

5 мая владелец организации для покупки жилья в Скалее Никола Ротондаро и владелец ресторана La Playa Сальваторе рассказали, что агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии уже ощутили на себе отсутствие туристов из России. Они отметили, что туристы из РФ сюда часто прилетали на праздники и отдыхали в период отпусков, тратя гораздо больше денег, чем итальянцы.

20 марта итальянское издание Tagesschau написало, что в Италии сфера туризма испытывает серьезные потери от отсутствия россиян. Отмечалось, что, согласно прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, Рим в этом году может потерять около €150 млн.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России, после того как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. Тогда Луганская и Донецкая народные республики сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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