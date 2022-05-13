Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о превращении Балтийского моря в территорию НАТО

НАТО превращает Балтийское море в свою территорию. Так 13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу интервью газете Financial Times.

«Балтийское море становится морем НАТО», — утверждает дипломат.

Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, по словам которого, вступление двух новых стран в военный блок «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

«Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы — территория НАТО», — уверен он.

Согласна с этим и глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, которая считает, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

Страны Прибалтики и Североатлантический альянс получат выгоду от двух новых сильных армий и финского парка американских самолетов, пришли к выводу министры.

Ранее в этот день военный политолог Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Территории Швеции и Финляндии, в частности инфраструктура, в значительной степени будут использованы против России в случае вступления этих стран в НАТО. Он отметил, что «достаточно жестко обостряется» ситуация в фарватере Балтийского моря, поэтому Россия вынуждена пересматривать свои позиции. Раньше, когда Финляндия была нейтральной страной, Россия в 2015 году отвела вооружение на 1,5 тыс. км, однако сейчас ситуация изменилась и президент РФ Владимир Путин вынужден принимать меры.

Так, днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

На фоне этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая, однако в Кремле эти заявления назвали «газетной уткой».