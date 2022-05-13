В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

Погода в Самарской области установила новый рекорд в минувший четверг. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил портал Niasam.

Как уточняется, две метеостанции зафиксировали абсолютный максимум по количеству осадков.

В областном центре выпало 15,6 мм осадков, что на 2,4 мм больше, чем в 1988 году. В районе агролесомелиоративной опытной станции выпало 18,1 мм осадков, что на 2,5 мм больше, чем в 1970 году. Таким образом, побит рекорд 52-летней давности.



Майская погода в Самарской области подарила жителям многочисленные сюрпризы. 8 мая был побит морозный рекорд в поселке Авангард. 85 лет назад синоптики зафиксировали там температуру –3,1 градуса. А в этом году там похолодало до –4,8 градуса.

Как ранее в пятницу отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предстоящее лето в России будет теплым, а в ряде регионов температура воздуха будет выше нормы.