Один человек погиб в ДТП со столбом в Ростовской области

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении автомобиля со столбом в Ростовской области. Полиция проводит проверку по факту аварии.

ДТП зафиксировано в ночь на 13 мая на проспекте Победы Революции в Шахтах. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Volkswagen Passat потерял управление, не выбрав безопасную скорость движения. Иномарка съехала с дороги и врезалась в фонарный столб. Об этом пишет RostovGazeta.

Один из пассажиров скончался на месте аварии. Водитель и два пассажира получили травмы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на федеральной трассе в Рязанской области. Водитель автомобиля Haval совершил наезд на 43-летнего велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался на месте.