Житель Алтая незаконно наловил рыбы на 90 тыс. рублей

Правоохранители Алтайского края задержали местного жителя с незаконно выловленной рыбой, нарушителю грозит крупный штраф. Об этом 13 мая сообщил портал Altapress.

Автомобиль 30-летнего мужчины во время патрулирования остановили сотрудники ДПС для проверки документов. В багажнике машины находилось более 150 лещей и чебаков, выловленных из местной реки.

«Своими умышленными действиями злоумышленник причинил водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерб в сумме почти 90 тыс. рублей», — отметили в полиции.

Нарушитель признал вину. У него изъяты лесковая сеть, автомобиль и резиновая лодка.

В реках Алтайского края до 20 мая и на озерах до 25 мая действует запрет на передвижение по водоемам на моторных лодках. Можно рыбачить только с берега на удочку.

В Камчатском крае 12 мая был вынесен приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном вылове горбуши. С мужчин будет взыскан ущерб в размере 2,5 млн рублей.