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Экономист посоветовал направить 8 трлн рублей бюджетного стимула на помощь бизнесу

Экономист Шатов посоветовал направить 8 трлн рублей бюджетного стимула на помощь малому бизнесу
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Фото: Pexels/ Polina Tankilevitch
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Целесообразно направить более 8 трлн рублей бюджетного стимула экономике России в этом году, максимально помогая малому бизнесу и обеспечивая рост платежеспособности населения, нежели направить большую часть средств в глобальные мега-проекты с размытыми целями и сроками реализациями. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, 13 мая.

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Бюджетный стимул — это выделенные правительством средства на поддержку экономике.

«Я так понимаю, просуммировали выделенные средства на антикризисные меры по национальной экономике и сумма составила рекордную величину», — сказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, добавив, что у него пока нет конкретики по цифрам.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году сообщил, что размер бюджетного стимула экономике превысит 8 трлн рублей. По его словам, расходы федерального бюджета за прошедшие месяцы этого года выросли почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Это, по словам председателя правительства, связано с увеличением нефтегазовых поступлений.

Мишустин также заявил о необходимости продолжения «ответственной бюджетной политики», так как Запад будет пытаться оказывать еще больше давления на Россию и снижать доходы страны.

Шатов отметил, что в связи с началом спецоперации России в Донбассе Москва столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны Запада, начиная с блокировки золотовалютных резервов (ЗВР), ограничением импорта и ухода иностранных компаний с рынка, заканчивая опасениями возможного эмбарго на российскую нефть.

Очевидно, что для восстановления экономики требуется поддержка правительства во всех сферах, добавил партнер Capital Lab. От того, насколько оперативно она будет выделена и грамотно распределена, зависят степень спада экономики и сроки ее восстановления, считает он.

«Сумму планируется выделить огромную, но, учитывая шок, с которым столкнулась экономика, весьма адекватную. Главный вопрос — куда она будет направлена», — заключил Шатов.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, она развивается по благоприятному сценарию. По информации Росстата, уровень безработицы в РФ в марте сохранился на историческом минимуме — 4,1%.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения.

13 апреля российский лидер заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части ее энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В таких странах растут и цены, инфляция зашкаливает, добавил он. Президент уточнял, что и Москва сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

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