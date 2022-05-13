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Комсомольский пруд спустили в Липецке для ремонта

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В Липецке спустили воду из Комсомольского пруда, из-за чего остановили работу фонтаны. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на городскую администрацию.

По данным управления главного смотрителя Липецка, участок подпорной стенки у пруда оказался размыт грунтовыми водами. Чтобы найти место промыва, рабочим пришлось спустить воду. На данный момент составляется смета восстановительных работ. Пруд будет наполнен после ремонта.

На текущий момент власти не могут уточнить сроки восстановления стенки пруда.

Ранее сообщалось, что в Москве к лету планируют открыть 13 новых зон у воды, включая одну с возможностью купания. В итоге общее количество мест отдыха вырастет до 139.

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