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Почти 900 петербуржцев обратились к медикам из-за атаки клещей

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В медучреждения Санкт-Петербурга в период с 6 по 12 мая обратились почти 900 петербуржцев с жалобами на укусы клещей. Об этом 13 мая сообщил телеканал 78.ru.

Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды
С начала года за помощью к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек

На территории города насекомые укусили людей в 77 случаях. Всего в медучреждения с укусами клещей обратились 879 человек, в том числе 281 ребенок. В Курортном районе зафиксированы 17 укушенных, в Пушкинском — 16, в Выборгском — 10 и в Приморском — девять.

В этот период на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита было исследовано 614 клещей, один из тестов был положительным. Еще 144 теста подтвердили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

За вторые майские праздники прививку от клещевого энцефалита в Петербурге сделали 1288 человек.

В ноябре 2021 года сообщалось, что с начала 2021 года клещи покусали свыше 12,9 тыс. жителей Санкт-Петербурга. В Роспотребнадзоре региона сообщили о 25 случаях энцефалита.

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