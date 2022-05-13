На укрепление берегов Голубых озер направят 76,4 млн рублей в Казани

Дополнительное финансирование в размере до 76,4 млн рублей потребуется на берегоукрепительные работы на Голубых озерах в Казани. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, рабочим необходимо построить пешеходный мост, оборудовать водоотвод и дренаж, а также дно и откосы водоема. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Кроме того, на озерах будут построены два ряда берегоукрепительных сооружений.

Заявки от потенциальных исполнителей принимает главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Подрядчика определят до 24 мая, а работы необходимо выполнить до 30 ноября.

Ранее первый заместитель главы минэкологии республики — главный инспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов сообщил о намерении властей Татарстана ограничить посещение туристами Лебяжьих и Голубых озер. По мнению специалистов, на водоемы оказывается высокая антропогенная нагрузка.