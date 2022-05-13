Аналитик оценил возможности Афганистана закупать у России газ и нефть

Россия может поставлять в Афганистан уже готовые нефтепродукты — дизельное топливо, бензин, а также сжиженный углеводородный газ (СУГ) в баллонах, который используется для бытовых нужд. Возможны также какие-то поставки угля, рассказал «Известиям» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков в пятницу, 13 мая.

Ранее в этот же день временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сообщил, что Кабул хочет закупать у РФ нефть и газ. По его словам, афганская сторона планирует подписать конкретные соглашения с Россией.

Юшков подчеркнул, что возможности сотрудничества России и Афганистана в плане закупок российских газа и нефти довольно ограничены, потому что не развиты ни афганская перерабатывающая промышленность, ни транспортная инфраструктура исламского эмирата.

Поставки энергоресурсов Кабулу можно будет осуществлять через Центральную Азию автотранспортом.

В Афганистане нет газопроводов, поэтому поставлять газ туда практически невозможно, добавил аналитик. Он напомнил, что есть давний проект ТАПИ — строящийся магистральный трубопровод из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Его запуск планировался на 2017 год, но был отложен из-за нестабильной ситуации в Афганистане.

В России переизбыток мазута, и хорошим элементом сотрудничества стало бы налаживание его поставок Кабулу, в случае если афганская сторона создала бы инфраструктуру — электростанции, котельные, работающие на этом ресурсе, заключил специалист.

31 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил о выдаче аккредитации первому афганскому дипломату от правительства, сформированного движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Министр говорил, что основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.