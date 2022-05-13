Прямой эфир

В Болгарии открыли скульптуру «Крик украинской матери»

0
Фото: БТА
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Болгарии Софии напротив памятника Советской армии установили скульптуру «Крик украинской матери». Об этом 12 мая говорится в сообщении на сайте болгарского канала BTV, передает Ura.ru.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

«Скульптура «Крик украинской матери» установлена в Княжеском саду в столице Болгарии Софии, напротив памятника Советской армии. Автором работы является скульптор Недельчо Костадинов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник осуждает спецоперацию России по защите Донбасса.

Мероприятие по случаю открытия «Крика украинской матери» проходило под присмотром правоохранительных органов. Уточняется, что противники установки статуи собрались с другой стороны сада.

Некоторые пользователи Twitter раскритиковали новую статую. Ее сравнили с инопланетянами и монстрами из компьютерных игр.

«Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это какая-то версия «Чужого»», — отметил один из комментаторов.

Еще один пользователь выразил мнение, что скульптура была бы менее шокирующая, если бы ее сделали более человекоподобной. Другие комментаторы также отмечали уродливость памятника, и подчеркивали, что его вид вызывает у них тошноту.

Ранее, 6 мая, президент Болгарии Румен Радев высказался против оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».

4 мая в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Сотни людей собрались на площади перед зданием народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

До этого, 6 апреля, в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих принятия решения о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022