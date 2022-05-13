Синоптики спрогнозировали жару и грозы в Ставропольском крае

Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры в течение выходных в Ставропольском крае. При этом местами ожидается гроза.

Согласно прогнозам, 13 мая воздух до конца дня будет прогреваться до +24 градусов. Скорость ветра в этот день достигает 14 м/с. В субботу, 14 мая, ветер стихнет, ожидается облачность. Температура воздуха повысится до +27 градусов, пишет NewsTracker.

Максимальная температура воздуха в воскресенье может составить +28 градусов. В регионе начнутся дожди и ожидаются грозы. Осадки обойдут стороной Ставрополь, но температура воздуха в городе не превысит +25 градусов.

Ранее об осадках и грозах синоптики предупредили жителей Саратовской области. Регион окажется под влиянием северных циклонов и связанных с ними фронтальных разделов.