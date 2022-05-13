Эксперт объяснил решение Илона Маска приостановить сделку по Twitter

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков в пятницу, 13 мая, в беседе с «Известиями» объяснил решение американского предпринимателя Илона Маска приостановить сделку по покупке соцсети Twitter.

По словам эксперта, вокруг Twitter появляется много информации о том, что в соцсети большое количество бот-аккаунтов. Из-за этого цена по сделке может быть больше реальной.



«Twitter раньше же говорил, что удаляют ботов и фейковые аккаунты из-за этого. Но до сих пор количество ботов очень большое. И, уверен, в Twitter об этом знают. Думаю, что реальные данные, которые получит Маск, позволят ему сбросить цену на треть, как минимум», — считает Зыков.

О приостановке сделки Илон Маск заявил ранее в пятницу. По его словам, процедура приостановлена в ожидании деталей, «подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5% пользователей».

Ранее, 8 мая, бизнесмен пообещал обеспечить повышение стандартов работы в Twitter после приобретения им соцсети. По его словам, теперь требования к профессиональной этике «станут экстремальными».

4 мая Маск допустил, что Twitter может ввести платные аккаунты для пользователей из коммерческого и государственного секторов. По его словам, плата за пользование сервисом будет небольшой.

25 апреля стало известно, что предприниматель согласовал покупку Twitter за $44 млрд, после закрытия сделки соцсеть станет непубличной компанией. До этого изобретатель заявил, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. Он отмечал, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.