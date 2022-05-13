Угодья Волгоградской области обработают против саранчи

В Волгоградской области объявлены первые госзакупки на выполнение работ по обработке сельскохозяйственных угодий от саранчи. Необходимые химикаты на полях будут распылены с самолета.

В Ленинском районе начальная стоимость контракта составляет около 300 тыс. рублей. В муниципалитете потребуется обработать 538 га полей. Согласно документации, распыление химикатов необходимо вести при температуре не выше +24 градусов ранним утром и вечером. Работы необходимо выполнить до 31 июля.

В документации указано, что количество уничтоженных насекомых должно быть как минимум 90%. Распыление химикатов будет вестись только вдали от поселков, пасек и садовых участков.

В ближайшее время аналогичные госзакупки могут объявить власти других районов, отмечает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В 2021 году площадь обработки от саранчи в Волгоградской области составляла порядка 108 тыс. га. В ходе контрольного обследования специалисты пришли к выводу, что гибель насекомых в мае не превышала 10%.