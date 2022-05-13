Юрист оценил вероятность освобождения Бута от уголовной ответственности в России

В случае успешного обмена российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году был осужден в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, он может быть освобожден от уголовной ответственности в России, считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Об этом он заявил в пятницу, 13 мая, в беседе с «Известиями».

По мнению юриста, тема обмена Бута носит исключительно политический характер, поэтому вопрос будет разрешаться не только на уровне МИД России, но и на уровне Службы внешней разведки России как организации, принимающей ключевые решения по вопросам обмена.

«Велика вероятность, что в случае успешного обмена Виктор Бут может быть освобожден от уголовной ответственности на Родине, так как, согласно информации, циркулирующей в СМИ, его дело является сфабрикованным американскими специальными службами», — подчеркнул Гавришев.

Ранее в этот день источник «Известий» в США рассказал, что обмен Бута готовится, в настоящее время идут переговоры.

Накануне собеседник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области заявил о том, что Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве за провоз наркотиков в 2022 году.

При этом источник во ФСИН указал на то, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».

30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что США категорически отказываются обменивать осужденного в Америке Бута на содержащихся в российских тюрьмах американцев.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».