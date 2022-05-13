Песков: встреча Путина и Зеленского может состояться только после разработки соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 13 мая, заявил, что встреча Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского невозможна без предварительной подготовки.

Песков подчеркнул, что об этом уже неоднократно говорилось раньше, и позиция российских властей в этом отношении не изменилась, отмечает телеканал «360».

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — заявил представитель Кремля на брифинге.

В процессе подготовки к встрече такого уровня необходимо создать соответствующий документ, пояснил Песков. Он добавил, что вряд ли возможно проводить встречу без подобных подготовительных действий, пишет RT.

Пресс-секретарь президента указал на то, что в настоящее время отсутствует движение в разработке совместного документа с Украиной, сообщает телеканал «Звезда». Песков напомнил, что условия российской стороны известны, четко сформулированы и «положены на бумагу». Всё это было передано украинской стороне, но «ответа нет».

Как отмечает НСН, 12 мая постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров.

11 мая Песков сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжаются, однако весьма вяло и нерезультативно, пишет сайт kp.ru. Он отметил, что Москва признательна Турции за создание условий для встречи между российской и украинской сторонами в Стамбуле. В ходе тех переговоров были достигнуты понимания, однако потом Киев их «дезавуировал».

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он уточнил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров. Позднее, 16 апреля, Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется более чем одна встреча с Путиным. По его словам, ряд стран выразили готовность быть гарантами безопасности Украины, но ни одна из них не дала окончательного ответа.

Россия также неоднократно заявляла, что не отказывается от встречи между руководством Москвы и Киева, но подчеркивала, что для этого необходимы соответствующие документы.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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