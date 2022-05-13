Новую дорогу построят в Оренбурге в 2022 году

Строительство дороги ведется на улице Маршала К.К. Рокоссовского в Оренбурге. Объект планируют запустить к концу 2022 года.

Работы ведутся в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье». Строительство началось еще в 2021 году, тогда было устроено примыкание к улице Терешковой. Со стороны проспекта Победы рабочие обустроили кольцевое пересечение, пишет РИА «Оренбуржье».

В 2022 году началось строительство дороги, которая соединит улицу Терешковой и проспект Победы. Протяженность проезжей части составит 2,38 км. На текущий момент специалисты переустроили газопровод, идет строительство ливневой канализации.

В 2022 году в Оренбурге также планируют отремонтировать 34 участка дорог, на двух дорогах запланированы капитальные работы. Общая стоимость составит 1,36 млрд рублей.