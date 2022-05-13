На благоустройство парков в Татарстане направят до 737,5 млн рублей

Дополнительное финансирование в размере 737,5 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в Татарстане. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Работы планируют провести на 32 объектах. Порядка 100 млн рублей будет выделено на социально-культурный центр в Спасском районе. Работы входят в перечень мероприятий по подготовке к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, пишет InKazan.ru.

Еще около 92 млн рублей потребуется на отделку сквера 100-летия образования строительной отрасли в Казани.

В перечень работ также входят объекты в Агрызе, Арске, Бавлах, Болгарах, Заинске, Зеленодольске, а также нескольких селах. В Казани будет благоустроено шесть объектов. Исполнить контракт необходимо до 30 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что на программу комплексного развития сел в Омской области направили 858,2 млн рублей за год. В регионе построили три поселковых водопровода, реконструировали дороги, благоустроили прогулочные зоны и установили спортивные площадки.