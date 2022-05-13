Виновников природных пожаров установили в Курганской области

Правоохранители Курганской области установили виновников десятков ландшафтных пожаров. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил портал Ura.ru.

Расследуются 11 уголовных дел, пять из них по пожарам в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском муниципальных округах.

«Шесть по факту уничтожения имущества по неосторожности в Кургане, Кетовском и Петуховском муниципальных округах», — отмечается в сообщении.

С 15 апреля в отношении нарушителей составили 826 протоколов. Жителей штрафуют за сжигание мусора, растительности и нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее в пятницу стало известно, что в Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел по фактам природных пожаров. В ликвидации возгораний задействованы 648 человек. В борьбе с пожарами задействовано четыре вертолета с водосливными устройствами.