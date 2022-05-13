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Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян

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После продолжительной болезни скончался второй президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян. Ему было 72 года. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило официальное Эмиратское агентство.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», — сказано в сообщении.

Халиф бен Зейд Аль Нахайян — старший сын основателя Эмиратов Заида ибн Султана Аль Нахайяна.

Правителем ОАЭ Халиф был назначен 3 ноября 2004 года. Однако в последние годы эмиратский президент практически не брался за государственные дела. Управление он передал в руки наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов сказал, что Москва выражает свои соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ и отмечает, что его роль в развитии отношений с Российской Федерацией была велика. Политику правления Аль Нахайяна оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.

Халифа бен Заид Аль Нахайян считается одним из самых состоятельных людей мира с состоянием $15 млрд, по информации журнала Forbes. При этом состояние членов его семьи оценивается в $150 млрд. Помимо руководства ОАЭ он занимался курированием инвестиционного фонда Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, составила $875 млрд (на 2008 год).

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