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Старый яблоневый сад восстановят в Орле

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Старый яблоневый сад в городском парке Орла будет восстановлен, кроме посадки новых деревьев разработают и ландшафтный дизайн. Об этом 13 мая сообщил портал Infoorel со ссылкой на мэрию.

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Там напомнили, что сад заложили во время формирования общественного пространства в XIX веке.

«Тогда он создавался на средства, добровольно собранные орловцами. Большинство старых яблонь уже требуют замены, а сад — омоложения», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Началось всё с замены яблонь у здания Дома советов: 20 молодых яблонь высадили взамен прежних, 50-летних, после этого появились планы по реконструкции старого сада.

Будет разработан и ландшафтный план нового сада так, чтобы максимально восстановить архитектуру исторического. В парке будут гармонично соседствовать старые деревья, липовая аллея и молодые деревья. В эти дни проводится санитарная обрезка старых яблонь, а также удаляются сорные американские клены и их поросль, расчищается пространство для молодых деревьев.

В начале следующей недели в липовую аллею будут пересажены молодые липы, оказавшиеся среди старых яблонь. Последние заменят на четырехлетние яблони семи сортов. Работы проведут волонтеры, а место, где высадят новые яблони, назовут «Сад добрых дел».

В мае из Орловской области в Калужскую отправили 53 тыс. саженцев яблонь, из посадочного материала заложат интенсивный сад.

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