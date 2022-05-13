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МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dave Rushen
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Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз. Об этом 13 мая заявили в МИД РФ.

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«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали о поступающих жалобах от россиян в связи с тем, что им стало затруднительно получить визу. Среди них как туристы, так и работающие в Соединенном Королевстве по контрактам, желающих посетить родственников.

В посольстве Великобритании пояснили, что сейчас визовая служба якобы отдает приоритет обработке заявлений украинских беженцев, поэтому рассмотрение обращений граждан РФ затягивается.

Кроме того, необходима предоплата консульского сбора безналичным путем, однако из-за введенных Лондоном антироссийских санкций оплатить его картами Visa и MasterCard российского банка-эмитента не получится, так как это нужно сделать на сайте другой страны.

Российские дипломаты указали британским коллегам, «что такой подход Лондона к обычным гражданам нашей страны противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договоренностям по консульским вопросам». Министерство охарактеризовало действия британских чиновников политизированным ущемлением прав российских граждан.

«До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 6 мая, в МИД России была вызвана посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, ей выразили протест в связи с принятым Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под санкции также попал ряд ведущих российских СМИ, журналисты РФ.

Как сообщалось 5 мая, всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

5 марта в МИД Соединенного Королевства рекомендовали гражданам Великобритании рассмотреть возможность уехать из России.

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