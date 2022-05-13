Жителей Петрозаводска предупредили о резком подъеме уровня воды в реке

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города о скором повышении уровня воды в реке Лососинка. Ситуация связана с открытием затвора плотины.

По данным ИА «Карелinform», плотина была приоткрыта на 30 см 13 мая. Волна до Петрозаводска будет идти в течение одного-двух дней. Уровень воды в реке заметно повысится.

В ЕДДС напомнили, что в прошлый раз затвор плотины был приоткрыт 23 апреля.

Ранее синоптики предупредили жителей Карелии об ухудшении погодных условий к концу рабочей недели. На территории Петрозаводска ожидается обильный дождь, в течение 13 мая может выпасть до 17 мм осадков.