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Японская компания Eneos прекратила закупку российской нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов Eneos прекратила закупку российской нефти еще до наложения правительством страны эмбарго на ее импорт. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил глава компании Такэси Сайто на пресс-конференции.

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Он уточнил, что компания получила последнюю партию нефти из России в апреле.

«Мы учли репутационные риски и провели переговоры с российской нефтяной компанией о прекращении закупок», — передает его слова Reuters.

По данным агентства, доля российской нефти в закупках компании составляла 5%.

«Мы решили закупать нефть (в качестве альтернативы) на Ближнем Востоке и в других регионах» — добавил Сайто.

10 мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна в данный момент не готова полностью прекратить использование российской нефти, однако намерена сокращать зависимость.

5 мая руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов напомнил о зависимости страны от российских энергоносителей. По его словам, Япония переживает довольно большой энергетический кризис в связи с ростом цен на топливо.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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