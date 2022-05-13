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Продажу алкоголя на один день ограничат в Удмуртии

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В Удмуртии 21 мая ограничат розничную продажу алкоголя. Такая мера связана с проведением последних звонков.

По словам министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, штраф для предпринимателей, нарушивших ограничение, составляет до 300 тыс. рублей.

«Призываю вас позаботиться о здоровье наших детей, а также не подвести самих себя и проявить социальную ответственность», — цитирует министра ИА «Сусанин».

Также розничную продажу алкоголя в республике ограничат 1 июня, в День защиты детей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии аналогичные ограничения введут 18 и 25 мая. Последние звонки будут отмечать учащиеся 9-х и 11-х классов. Запрет затронет только объекты торговли и не затронет заведений общепита.

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