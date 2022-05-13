«СМЕРШ» на РЕН ТВ снова покорил российскую мужскую аудиторию

10 мая на телеканале РЕН ТВ с успехом прошла премьера второго сезона популярного российского военно-исторического боевика «СМЕРШ».

Марафон «СМЕРШ. Продолжение» в течение всего дня 10 мая удерживал внимание зрителей со средней долей более 9,3%*. Финальная же серия третьей новеллы прошла с рекордными результатами, позволив РЕН ТВ стать абсолютным лидером вечернего слота среди всех федеральных каналов в мужской аудитории 18+ и 25–59 с показателями по доле соответственно 13,6% и 12,5%.

В 2019 году «СМЕРШ» стал самой популярной премьерой за всю историю канала, установив несколько аудиторных рекордов. Сериал завоевал большую армию поклонников преимущественно среди основной для РЕН ТВ мужской аудитории.

*Источник Mediascope, Россия 100 тыс.+, 10.05.2022, мужчины 18+, 25–59.