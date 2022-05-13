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Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле откроют в июле

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Подрядная организация уточнила сроки открытия моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Движение запустят 30 июля.

По словам генерального директора подрядной организации «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко, работы по реконструкции путепровода возобновились 11 мая. Ежедневно на объекте трудятся 30 рабочих. Им предстоит проложить трамвайные пути, благоустроить тротуары и закончить формирование проезжей части. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Реконструкция моста ранее была замедлена в связи с согласованием нового графика работ и уточнения объемов финансирования.

Путепровод был закрыт на ремонт в мае 2021 года. Согласно первоначальному графику, объект должны были завершить осенью, однако сроки ремонта неоднократно изменялись.

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