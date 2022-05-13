В Москве пройдет рейд по велокурьерам и владельцам электросамокатов

В Москве пройдет рейд, направленный на профилактику аварийности велосипедистов и тех, кто использует электромеханические средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 13 мая сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram.

Уточняется, что мероприятие будет проводиться до 15 мая включительно.



«Особое внимание инспекторов ДПС будет уделено работникам служб доставки — по статистике, именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП», — говорится в публикации.

В марте Госавтоинспекция сообщала, что в Москве с начала года зарегистрировано 33 наезда на велосипедистов, в результате которых травмы получили 34 человека, среди пострадавших два ребенка. Уточняется, что наиболее часто такие ДТП происходят в связи с несоблюдением очередности проезда (43%), а также нарушением требований сигналов светофоров и пересечением велосипедистами пешеходных переходов на велосипеде (свыше 18%).